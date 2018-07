Lembra-se do Formspring.me, rede social de ‘entrevistas anônimas’ que foi febre por alguns dias, mas que parece ter ficado mais morna depois de algumas semanas? Pois é – parece que nós, os brasileiros, estamos muito próximos de passar os EUA na quantidade de usuários do serviço.

Os números impressionam: no Brasil, o Formspring.me é dono da nada má posição de 22º site mais visitado do País, na frente do Megaupload e do Rapidshare, inclusive.

De acordo com o Alexa, o Brasil já tem 31,4% dos usuários, contra 37,7% dos EUA. O terceiro lugar fica com a Arábia Saudita, muito atrás – 6,5%.