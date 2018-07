Sem citar a empresa, grupo ambiental deve realizar auditorias de gestão de poluição para reduzir danos ambientais

O CEO da Apple, Tim Cook, visita uma das fábricas da fornecedora Foxconn, em Zhengzhou. FOTO: Reuters

PEQUIM – A Apple vai realizar uma auditoria de gestão de poluição em um de seus fornecedores de componentes na China, informou nesta segunda-feira um grupo ambiental chinês, de acordo com o jornal The Wall Street Journal. A inspeção está programada para as próximas semanas. Depois, os resultados serão tornados públicos, segundo Wang Ding, vice-diretora do Instituto de Assuntos Públicos e Ambientais, que tem criticado as práticas ambientais da Apple.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Wang disse que o fornecedor produz placas de circuito impresso, sem dar detalhes. Ela afirmou que o instituto vai participar da inspeção, que será realizada com a ajuda de auditores profissionais. O grupo pretende conduzir inspeções em outros fornecedores da Apple, disse ela, acrescentando que qualquer necessidade de fiscalizações futuras “depende das ações da Apple e seus fornecedores”.

O instituto é liderado por um dos mais conhecidos ativistas verdes da China, Ma Jun. Após a organização divulgar, em 2010, um relatório sobre problemas ambientais causados por 29 companhias no país, a Apple foi a única a não respondê-lo, de acordo com Wang. No entanto, ela afirmou que a Apple começou a se comunicar com o grupo após um segundo relatório bastante crítico divulgado em setembro.

A auditoria vai ocorrer após a Apple tomar medidas para prover mais transparência sobre condições de trabalho e impacto ambiental das companhias chinesas que fornecem os componentes para a fabricação de seus iPhones, iPads e laptops.

/Renan Carreira (Agência Estado)