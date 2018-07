Entre os locais a serem visitados estão as fábricas da Foxconn em Shenzhen e Chengdu, na China

CUPERTINO, EUA – A Apple anunciou nesta segunda-feira, 13, que a Fair Labor Association (FLA – Associação pelo Trabalho Justo) vai realizar auditorias em fornecedores da empresa. Entre os locais a serem visitados estão as fábricas da Foxconn em Shenzhen e Chengdu, na China.

Uma equipe de especialistas em direito trabalhista começou as inspeções nesta segunda na unidade de Shenzhen conhecida como Foxconn City.

“Acreditamos que trabalhadores de toda parte têm o direito a trabalhar em um local seguro e justo. Por isso, pedimos à FLA avaliar de maneira independente o desempenho de nossos maiores fornecedores”, declarou O CEO da Apple, Tim Cook. “As inspeções acontecendo agora são inéditas na indústria eletrônica, tanto em escala como em alcance.”

Na sexta passada, protestos em seis cidades do mundo pediram melhores condições de trabalho nas fábricas da Foxconn. Abaixo-assinados com mais de 250 mil nomes pedindo estratégias de proteção para trabalhadores foram entregues a filiais da Apple Store.

A FLA pretende entrevistar milhares de empregados a respeito de condições de trabalho e moradia, incluindo saúde, segurança, indenizações, carga horária e comunicação com a gerência. Entre as áreas a serem inspecionadas estão a linha de montagem e alojamentos.

Segundo a Apple, os fornecedores prometeram total cooperação com a FLA. As conclusões e recomendações da FLA serão publicadas no começo de março no site da organização.

Inspeções serão também realizadas mais para frente nas instalações da Quanta e Pegatron. Quando o ciclo de inspeções tiver sido concluído, a fabricação de mais de 90% dos produtos Apple terá sido vistoriada.

A FLA surgiu no final dos anos 90, a partir de uma equipe criada pelo ex-presidente americano Bill Clinton. Seu alvo inicial eram fornecedores de marcas de tênis e roupas que usavam mão-de-obra infantil ou mantinham condições impróprias de trabalho.