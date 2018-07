O Fisl, que segue até sábado, acontece em Porto Alegre, e o Link estará cobrindo tudo de lá. Acompanhe

PORTO ALEGRE – Começa nesta quarta-feira a 13ª edição do Fórum Internacional de Software Livre (Fisl), em Porto Alegre. O já tradicional evento dos amantes, defensores e interessados das tecnologias abertas – que pode ser reproduzida sem a cobrança de copyright. Acompanhe os principais destaques da programação do Fisl ao longo da semana pelo Link.

Dentre os presentes (veja a lista completa aqui), estão personalidades importantes como Rick Falkvinge, idealizador e fundador do primeiro Partido Pirata do mundo, que preparou uma apresentação sobre direitos autorais e liberdades civis (veja entrevista); o principal evangelista da Mozilla, Christian Heilmann, que vem ao Brasil falar do sistema operacional da organização, o Firefox OS; e o presidente da VideoLan, comunidade de software livre responsável pelo popular player multimídia VLC.

Quanto a palestrantes internacionais, há ainda Harvey Anderson, vice-presidente de Negócios da Mozilla; Jon Maddog Hall, fundador da Linux International; Seth Schoen, da entidade defensora da internet livre, a Electronic Frontier Foundation (EFF); e Deborah Bryant, diretora da Open Source Initiative (OSI) e importante incentivadora do uso de software livre no setor público.

Dentre os nacionais, estão Alexandre Oliva, ativista fundador da Fundação Software Livre América Latina (FSFLA); Jomar Silva, engenheiro eletrônico membro do comitê internacional responsável pelo padrão ODF de documentos; Deivi Lopes Kuhn, economista e coordenador de projetos no governo do Distrito Federal; e Pedro Paranaguá, doutor especialista em direitos autorais, atualmente é assessor técnico da bancada do PT da Câmara Federal.

Os dias serão repletos de discussões sobre uso de software livre nas universidades, governo e empresas; direitos autorais, políticas de inclusão digital, transparência e muito, muito aprendizado técnico sobre esse universo aberto.

O evento vai até sábado, 28, com palestras ocorrendo das 10h às 19h, diariamente. Para mais detalhes, acesse o site e continue acompanhando as notícias pelo Link.