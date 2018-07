Imagem do ex-CEO da Apple publicada na sexta pode ter sido alterada para causar maior impacto

O tabloide online TMZ.com, o mesmo que noticiou em primeira mão a morte de Michael Jackson em 2009, publicou na sexta-feira, 26, uma polêmica foto em que Steve Jobs, o criador da Apple que renunciou ao cargo de CEO da empresa na quarta, aparece após sua decisão de deixar a linha de frente da empresa. Na foto ele aparece ainda mais abatido e magro do que em suas últimas aparições públicas. Mas o site TJ’s Daily sugere que a foto tenha sido alterada digitalmente.

Sem esclarecer se a foto pode ser uma montagem ou foi apenas alterada para realçar as más condições do executivo da Apple, cujo estado de saúde preocupa os acionistas e fãs da empresa desde o início do século. Jobs admitiu sofrer de câncer no pâncreas e conseguiu superá-lo em 2004. Mas seu estado de saúde nunca voltou a melhorar e em 2009 ele passou por um transplante de fígado. No início deste ano, pediu para se afastar em licença médica de seu cargo pela segunda vez.

As explicações dadas em inglês na foto acima dizem respeito à repetição de padrões gráficos que insinuam que a foto foi alterada em um programa de edição de imagens – e aproveita para denunciar que o site TMZ.com não faz jornalismo.