Em 2007, o mundo era outro. Um celular que tirava boas fotos e tinha acesso à internet era considerado artigo de luxo: só os modelos mais caros tinham características assim. O Twitter ainda engatinhava e nem se falava em realidade aumentada.

No entanto, o desenvolvedor brasileiro Marco Vanossi, então com 20 anos, apostou em sua tecnologia de busca por reconhecimento de imagens e até a patenteou. A ideia acabou se mostrando frutífera. Dois anos depois, o Google anunciaria investimentos nessa área, com o Google Goggles, e agora todo mundo tem no bolso um aparelho que tira fotos e tem conectividade Wi-Fi ou 3G.

Na semana passada, Marco lançou na Appstore da Apple o Pé2, aplicativo para iPhone que reconhece filmes a partir de uma foto da capa da capinha do DVD. “Decidi dar a cara para bater e lancei o Pé2 de forma independente”, explica. Depois de uma parceria informal com o Buscapé, Vanossi procura investidores para esse e outros projetos parecidos. E ele diz que pretende expandir as funcionalidades do aplicativo. “Só preciso de uma empresa parceira que me forneça um vasto banco de imagens”, diz. O Pé2 está disponível para download na loja de aplicativos brasileira da Apple e é de graça.