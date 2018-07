Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, tem 26 anos e uma frase já célebre: “eu acho que nós podemos tornar o mundo um lugar mais aberto”. Ele tem razão.

O Facebook tem sido alvo constante de reclamações sobre falta de privacidade. Todos os dias mais de 100 milhões de fotos são colocadas na rede pelos 500 milhões de usuários ativos do site. Quantas dessas pessoas, porém, já leram os termos de uso do site?

Ao subir uma foto no Facebook, o usuário automaticamente cede à rede social os direitos sobre a imagem. Inspirado por isso, o artista conceitual Philip Maisel criou o projeto “A more open place” (ou “um lugar mais aberto”), em que fotografa com longa exposição a tela do computador que exibe sequências de fotografias postadas no Facebook.

“A tecnologia permite que alguém veja fotografias em álbuns em rápidas sessões, em um loop infinito. Por causa disso, uma coleção completa de fotografias pode ser vista em questão de segundos”, diz Maisel.

O trabalho dele pode ser visto aqui.