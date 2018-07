Na semana em que acontece, em São Paulo, a feira PhotoImage Brazil, maior evento do setor de imagem na América Latina, o ‘Link’ inicia os trabalhos com uma entrevista com o renomado fotógrafo profissional Klaus Mitteldorf. Conhecido pelo trabalho com publicidade, ele é um grande entusiasta da fotografia digital, inclusive do uso das câmeras dos celulares.

Ele usa o celular para retratar com criatividade e olhar aguçado momentos do cotidiano. Além disso, faz uso de recursos simples como o preto e branco para criar imagens interessantes. Nesta entrevista, concedida por e-mail, ele defende que “o bom fotógrafo é aquele que sabe usar o seu equipamento, seja ele de boa ou má qualidade”.

ENTREVISTA

O que é mais importante: uma boa máquina ou um bom fotógrafo? Uma máquina fotográfica de celular, por exemplo, é capaz de tirar boas fotos?

Esta é a pergunta clássica. O que importa quando você faz uma foto não é nunca a máquina que você usa, porque qualquer máquina é capaz de registrar uma boa imagem. O que importa mesmo é o olho do fotógrafo, ou seja, a visão que vai ter do motivo fotografado.

O bom fotógrafo é aquele que sabe usar corretamente o seu equipamento, seja ele de boa ou má qualidade. Por isso, é perfeitamente possível fazer imagens belíssimas com celulares também. O truque é experimentar!

O que determina qual a melhor máquina fotográfica para uma pessoa? Quais os recursos devem ser levados em conta na hora dessa escolha?

Tudo depende da exigência do fotógrafo. Em outras palavras: o que você quer fotografar e com que finalidade. Cada pessoa tem seu gosto e sua maneira de ver as coisas, sejam elas profissionais ou amadoras, e a escolha da máquina “certa” depende exclusivamente da vontade dela. Não existem “obrigações” quando você fotografa, só existem certas exigências. A máquina ideal é aquela com a qual a pessoa se sente bem, à vontade, e que vai cumprir as funções para as quais ela foi escolhida.

Basicamente deve levar em conta os seguintes aspectos:

2) tipo de câmera: amadora “point and shot”, ou seja, toda automática ou com alguns programas que regulem ajustes básicos de fotometragem; ou reflex, que dá a oportunidade de controlar todos os aspectos de luminosidade, de foco, de troca de lentes. Estas geralmente possuem vários programas de fotometragem mais adiantados e exigem um conhecimento básico de fotografia.

A venda de celulares com câmeras, bem como a de máquinas mais avançadas, são os segmentos que mais têm crescido nos últimos tempos. Como você analisa esses movimentos aparentemente tão opostos?

Exatamente por serem opostos, eles estão sendo mais procurados. Quem procura uma máquina mais simples tipo “point and shot”, vai encontrar todas as suas qualidades nos modernos celulares feitos atualmente. A função delas é totalmente suprimida pelos celulares com resolução de até 12 megapixels. Estes novos aparelhos botam qualquer câmera convencional “no chinelo”. Aliás, acho que a tendência é que cada vez mais a câmera de celular deva substituir as pequenas câmeras automáticas.

Fazer sempre o que se imagina, não existe regra para fotografar – estes tempos já eram. A imagem hoje é totalmente livre, sem preconceitos. Aliás, novidades na captação de imagem são sempre bem-vindas. Enfim, seja sempre livre para documentar tudo do jeito que você gosta: com ou sem flash, de longe ou de perto, de cima ou de baixo, com ou sem movimento, tanto faz… e, com certeza, vai dar certo!

Todas as fotos que ilustram esta entrevista foram tiradas por Mitteldorf com um dos seus celulares de até 5 megapixels. No site www.klausmitteldorf.com.br, você confere outros trabalhos dele.

Acompanhe durante a semana mais posts sobre a PhotoImage Brazil, inclusive uma série de entrevistas exclusivas com alguns dos principais fabricantes de câmeras digitais. Assine o nosso blog ou nos siga no Twitter para acompanhar. E, não deixe de ler a edição de amanhã do ‘Link’, com tudo que você precisa saber para fazer bons cliques, escolher sua câmera e, ainda, conhecer as novidades da PhotoImage Brazil e descobrir tudo o que o digital mudou e também não mudou na fotografia.