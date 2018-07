A Capcom confirmou que o personagem Frank West, do game de horror Dead Rising, para Xbox e Wii, será um personagem jogável na nova versão de Tatsunoko versus Capcom.

A nova versão, que será lançada no ocidente como Tatsunoko versus Capcom: Ultimate All Stars traz personagens clássicos da Capcom, como Ryu e Chun Li, em combates contra personagens clássicos do estúdio japonês Tatsunoko, como Gatchaman (que no ocidente também é conhecido como G-Force) e Tekkaman.

Os crossovers da Capcom são os melhores já feitos. Até hoje, a série Marvel Versus Capcom é lembrada como ápice dessa categoria de jogos de luta. Marvel Versus Capcom 2 recentemente foi relançado para Xbox 360 e PS3, e as vendas foram enormes.

Tatsunoko versus Capcom, lançado para Wii, é um dos melhores (se não o melhor) jogos de luta lançados para o console, e facilmente seria o melhor game de luta do ano se não fosse por Street Fighter IV, da própria Capcom.

Um único porém: tomara que usem o dublador da versão ocidental de Dead Rising no game lançado por aqui. O dublador japonês dá um ar bobo a Frank West, que apesar do humor da série, é mais sério.

Dublador ocidental melhor que japonês… isso sim é uma raridade.