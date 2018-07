O Facebook é um dos maiores sites de compartilhamento de imagem do mundo – o maior entre as redes sociais. Melhorar a experiência de publicar imagens é, há tempos, uma missão declarada do site de Zuckerberg. E, nessa quinta-feira, 30, foram lançadas quatro grandes novidades que são o maior passo dado até agora para fortalecer o compartilhamento de fotografias na rede social.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

São elas: suporte a imagens de alta resolução, marcação de amigos em mais de uma imagem ao mesmo tempo, ferramenta de upload construída em Flash (o que facilita subir várias fotos simultaneamente e baixar imagens do site) e visualizador com fundo preto.

O novo visualizador, uma caixa que se abre sobre a tela e permite que o usuário veja álbuns inteiros e imagens do feed de notícias em tamanho grande sem precisar mudar de página, lembra muito o lançado pelo Filckr em junho. Com fundo preto, mínimos controles de navegação e funções de compartilhamento, a caixa preta aparece planando sobre o site cada vez que uma imagem for clicada – e, então, o foco do usuário vai totalmente para a foto.

Essa nova forma de visualização aliada com o suporte a fotos de alta resolução fáceis de serem publicadas é o coloca o Facebook em real condição de disputa com sites especializados em compartilhamento de imagens, pois propicia que não só fotografias caseiras sejam postadas, mas que o site também seja um espaço para portfólios de fotografias profissionais e trabalhos de design.

A partir de agora, será possível subir e visualizar imagens de até 2048 pixels de altura ou largura – o que é grande o suficiente para imprimir imagens de alta qualidade. Atualmente, o Facebook só exibe imagens com 720 pixels – uma maior que isso é simplesmente redimensionada. É um crescimento de oito vezes no tamanho da foto que é exibida.

De acordo com o blog oficial da rede, a nova ferramenta de upload foi totalmente reconstruída em Flash para ser mais estável e confiável. Será possível marcar múltiplas fotos de um mesmo álbum de uma única vez e colocar tags em fotos de uma mesma pessoa em poucos cliques.

As novidades já começaram a entrar no ar e serão implantadas para todos os usuários gradualmente.

Fotos: divulgação