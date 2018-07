Nova versão do aplicativo permite marcar fotos por geolocalização em um mapa

SÃO PAULO – O Instagram lançou uma nova funcionalidade chamada Photo Map, que gera marcações em um mapa o local onde cada foto foi tirada. O Photo Map pode ser ativado no menu tradicional do aplicativo e só funcionará caso o usuário opte por ativar o recurso de geolocalização das fotos tiradas.

Dessa maneira, o mapa de fotos dos usuários poderão ser acessados por seus respectivos contatos.

A versão 3.0 do app ganhou ainda uma caixa maior para legenda, melhorou seu desempenho e agora dispensa o botão “Load more” para carregar mais fotos no feed, que agora aparecerão automaticamente. Para mais informações, acesse o blog do Instagram.

Para baixar o app, clique aqui (iOS) ou aqui (Android).

Veja no vídeo como deve funcionar o Photo Map: