SÃO PAULO – O Cory Allen Contemporary Art (CACA), uma galeria de artes sediada na Flórida (EUA), declarou que vai utilizar as fotos íntimas de celebridades como Jennifer Lawrence e Kate Upton vazadas recentemente em uma de suas próximas exposições.

As fotos farão parte de uma coleção chamada “Fear Google” (tenha medo do Google, em tradução literal), integradas à mostra “Não Delete”, com obras apenas criadas pelo artista XVALA, radicado em Los Angeles. A exposição começará no próximo mês, na cidade de Saint Petersburg, na Flórida.

“A apropriação de XVALA das imagens de celebridades vazadas e a campanha ‘Fear Google’ nos ajudo a reforçar o debate sobre a privacidade nos tempos digitais”, disse o representante da galeria e curador, Cory Allen. “O comentário por trás dessa mostra é propor uma reflexão de quem somos hoje; todos viramos usuários, mas, no final, acabamos sendo usados”.

As imagens serão impressas em telas, em tamanho real. Além de fotos de Kate Upton e Jennifer Lawrence nua, a mostra também contará com imagens de celebridades em momentos vulneráveis, como Britney Spears com a cabeça raspada em 2007, ou fotos de Scarlett Johansson nuas; o logotipo da campanha Fear Google cobrirá suas partes íntimas.

“Na cultura de hoje, todo mundo quer saber de tudo sobre qualquer pessoa. A privacidade de um indivíduo se tornou o negócio de qualquer empresa. É dinheiro por cache”, declarou o artista XVALA sobre a mostra.