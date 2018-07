O Foursquare lançou nesta terça-feira, 8, uma atualização dos seus aplicativos para iOS e Android, que agora recomendam lugares para o usuário frequentar com base nos seus check-ins (avisos que indicam a presença em um local ou estabelecimento) e nos dos seus amigos. Depois de feita a análise, o sistema indica lugares que devem bater com o seu gosto. A ferramenta funcionará por meio de uma nova aba, ‘Explore’.

A empresa promete que a versões para os sistemas BlackBerry OS, Symbian e Windows Phone 7 devem ser anunciadas em breve, mas ainda sem todos os recursos.

Assinando um post no blog oficial da companhia, o fundador Dennis Crownley anunciou a mudança, que, segundo análises e acionistas, pode abrir caminho para que o site deixe de ser uma promessa e se torne um dos grandes do nascente mercado de redes sociais móveis, acessadas primariamente por smartphones. Analistas já avaliavam em US$ 250 milhões a start-up, que ainda não contava propriamente com um modelo de negócios e nem tinha bolado como tornar realmente úteis as informações fornecidas via GPS pelos seus usuários.

Crowley admite que “a equipe não conseguiu expandir a experiência do Foursquare o tanto quanto queria” no último ano, mas que pretende compensar com a última e ambiciosa modificação. Ainda na sua versão 3.0, o app ganhou uma ferramenta que mostra ofertas em locais próximos e um pacote publicitário para vendedores que desejam fazer esse tipo de promoção.

O Foursquare foi criado por Dennis Crowley e mais quatro amigos em Nova York, em 2009. Em dois anos, o serviço acumula 6,5 milhões de usuários, 2 milhões de check-ins por dia, mais de 420 milhões no total.