Dennis Crowley (em pé) no escritório da Foursquare. (FOTO: REUTERS)

No primeiro dia do Mobile World Congress 2011, o evento mais importante de tecnologia móvel, o dono de uma das principais startups desta área — Dennis Crowley, criador do Foursquare — subiu ao palco para fazer anúncios, dar alguns números e ensinou, para quem quisesse aprender, como um aplicativo pode mudar a vida das pessoas.

O Foursquare foi criado por Dennis Crowley e mais quatro amigos em Nova York em 2009 e, em dois anos, possui 6,5 milhões de usuários, 2 milhões de checkins (espécie de aviso que os usuários dão usando o aplicativo, indicando a sua presença em algum estabelecimento por geolocalização) por dia, 420 milhões no total.

Crowley, atual CEO da empresa, contou ao público do MWC 2011 que estão investindo para a expansão internacional do negócio. Entre as ações, o Foursquare passa a ter sua versão em cinco novos idiomas: espanhol, francês, alemão, italiano e japonês.

“As pessoas acham que o Foursquare se limita a hipster de Nova York e São Francisco”, disse Crowley, segundo o New York Times. “Mas estamos vendo que ele está presente em todo o mundo e em mais lugares além de bares”, brincou.

O cofundador da empresa comentou sobre o efeito de “jogo” do app e como isso tem funcionado entre os usuários.

Primeiro uma explicação sobre o “jogo”: no Foursquare o usuário recebe um “distintivo” (badge) por fazer checkins nos lugares (lojas, restaurantes, bares, etc). Quando mais checkins o usuário tiver maior a chance de se tornar “prefeito” do lugar, passando a ter diversas responsabilidades administrativas em relação ao lugar no site do Foursquare.

Para ele, a coisa toda funciona “quase como um jogo no mundo real”. “Os badges fazem com que as pessoas saiam e tenham novos tipos de experiências”, diz. “As pessoas estão mudando seu comportamento no mundo real pelos badges”, acredita.

A nova versão do aplicativo (2.2.5) com as novas traduções está disponível no iTunes e na Android Market. O MWC continua até quinta-feira, 17. Acompanhe a cobertura do evento feita pelo Link.

