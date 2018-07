O Foursquare anunciou nesta segunda, 22, que já registra mais de 4,5 milhões de usuários. Há um ano eram 100 mil. Além disso, a empresa abriu um escritório em São Francisco.

O Foursquare, assim como o Twitter e o Facebook, tem buscado engenheiros nesta região do país (o Vale do Silício). O Google, por exemplo está com mais de 2.000 vagas abertas, boa parte em Mountain View, na região metropolitana de São Francisco.

Em um post no blog da empresa, o Foursquare anunciou que estão com mais salas liberadas para contratar uma equipe de engenheiros da costa oeste. Atualmente a empresa tem 35 funcionários.

Apesar de ser muito menor do que as redes sociais como o Twitter e o Facebook, o Foursquare é uma das empresas de internet mais promissoras que focam em geolocalização e mobilidade. A partir do celular, o aplicativo do Foursquare permite marcar o lugar em que o usuário está, normalmente em restaurantes, bares, lojas e outros tipos de serviços (que são criados pelos próprios usuários).

Ao fazer check-in (como é chamado o processo de dizer onde o usuário está), a pessoa marca pontos e recebe medalhas (badges) virtuais. Nos EUA bares e redes de lojas fazem parcerias com a rede social para oferecer descontos aos usuários que mais frequentam (e marcam no Foursquare) o lugar.