O Foursquare mudou nesta quarta-feira, 18, suas configurações de privacidade. Nas novas opções, o usuário pode ocultar com mais facilidade de seu perfil dados como e-mail ou telefone, escolher fazer ‘check-in automático’ quando chega a certos locais específicos, e optar por deixar (ou não) que empresas e marcas tomem conhecimento se o usuário é ou não cliente regular.

As mudanças no Foursquare vêm no mesmo dia em que Facebook tinha prometido anunciar seu próprio serviço de geolocalização. Assim, o Foursquare reforça a imagem de uma empresa que se importa com a privacidade do usuário.