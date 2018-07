Próxima versão do aplicativo promete mostrar onde amigos estão em tempo real

SÃO PAULO – O Foursquare revelou nesta terça-feira, 5, que a nova versão do aplicativo estreará na quinta. Já se sabia que a novidade aconteceria durante essa semana. O dia exato foi confirmado via Twitter.

O tweet revela um novo recurso que virá com o próximo Foursquare, o “Friends Nearby” (“amigos perto”). Quando o usuário dá check-in num determinado lugar, o aplicativo mostra em tempo real amigos que também estão por lá. Antes, o Foursquare só mostrava quem tinha passado pelo mesmo lugar.

Com esse novo recurso, o Foursquare quer servir também para recomendar lugares para estar no presente momento, ficando ainda mais “social”.