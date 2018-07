O Foursquare queria novos investimentos para expandir seus serviços de localização. Conseguiu. Foi feita uma rodada de financiamento que arrecadou US$ 20 milhões em fundos e avaliou a empresa US$ 95 milhões.

Começou, em abril, uma onda de especulação sobre a venda do Foursquare para uma grande empresa — o Yahoo teria mostrado interesse e até feito uma proposta. A rodada de investimento, no entanto, pôs fim aos rumores. Segundo um artigo escrito por Dennis Crowley, co-fundador do Foursquare, no blog da empresa, o dinheiro injetado será usado, prioritariamente, para expandir a companhia, fortalecer a equipe e montar um forte time de engenharia para “nos ajudar a desenvolver a próxima geração de produtos móveis, sociais e locais que vai empolgar nossos usuários e criar um valor único para comerciantes locais”.

Ainda segundo Crowley, o investimento também vai ajudar a financiar a infra-estrutura necessária para o recém aberto escritório oficial, em Nova York, e a melhorar os serviços para suportar o crescimento de usuários, que já chegam aos dois milhões.

A roda de financiamento foi liderada pela maior companhia de investimentos do Vale do Silício, a Andreessen Horowitz, que ganhará um posto de observador no conselho do Foursquare (assiste às reuniões, mas não vota). De acordo com o Wall Street Journal, a investidora acredita que a empresa tem potencial para valer mais de um bilhão de dólares.

Crowley também confia no trabalho da Horowitz. No blog, escreveu: “Os dois grandes nomes por trás da Andreessen Horowitz — Marc Andreessen e Ben Horowitz — são lendas no Vale do Silício. Eles sabem melhor do que qualquer pessoa como transformar start-ups em organizações de sucesso. Como nós continuamos a crescer rapidamente para tirar vantagem das oportunidades que aparecem na nossa frente, a experiência deles em fazer empresas crescer será incalculável”.

Carol Bartz, diretora executiva do Yahoo, em uma entrevista para o jornal The Telegraph, não descartou a possibilidade de compra do Foursquare. Segundo ela, ele pode ser o serviço de localização de que sua empresa está sentindo falta.