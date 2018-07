A fabricante pediu desculpas por comentários do presidente que disse que ‘seres humanos também são animais’

Fachada da fábrica da Foxconn em Jundiaí, no interior de São Paulo. FOTO: André Lessa/AE

TAIPÉ – A gigante de tecnologia Foxconn pediu desculpas pelos comentários do presidente da companhia, Terry Gou, que comparou trabalhadores a animais, informa reportagem publicada nesta segunda-feira no website taiwanês Now News. A declaração, segundo reportagem de sexta-feira do “Want China Times”, de Taiwan, ocorreu em um encontro com gerentes da empresa. A frase gerou discussões acaloradas nas mídias sociais.

“A Foxconn tem uma força de trabalho de mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Seres humanos também são animais, e gerenciar 1 milhão de animais me dá dores de cabeça”, disse o presidente da empresa, na ocasião. A companhia emitiu um comunicado no fim de semana para pedir desculpas a “quem se sente ofendido”, mas ressaltou que as observações de Gou foram tiradas do contexto pela mídia.

A Foxconn é a maior fabricante de componentes para computadores e monta produtos para Apple – incluindo o iPhone – ao lado da Sony e da Nokia. A companhia emprega cerca de um milhão de trabalhadores na China. As informações são da Dow Jones.

