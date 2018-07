Empresa que fabrica iPhone e iPad pretende implantar 300 mil robôs

PEQUIM – A empresa taiwanesa Foxconn, fabricante do iPhone e do iPad da Apple, diz que não vai promover demissões em massa em 2012 com a introdução de 300 mil robôs em suas linhas de montagem. A garantia foi dada por seu presidente e fundador, Terry Guo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Em visita às instalações da empresa em Shenzhen, China, onde trabalham cerca de 400 mil funcionários, Guo afirmou que os robôs serão usados para trabalhos de rotina e de maior risco com o fim de aumentar a produtividade, o que “não afetará o quadro atual”, disse à agência estatal chinesa Xinhua.

Mas o presidente reconheceu que o setor manufatureiro mundial está em um dos seus piores momentos, motivo pelo qual as expectativas para 2012 na Foxconn são incertas.

A Foxconn anunciou em julho que nos próximos três anos implantaria um milhão de robôs em suas fábricas na China, onde trabalham 1,2 milhão de pessoas.

/ EFE