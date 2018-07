Empresa que fabrica o iPhone 5S para a Apple focará investimentos nos EUA em 2014

TAIPÉ – O presidente da Foxconn, cuja unidade principal Hon Hai Precision fabrica o iPhone 5S, está confiante de que a receita do grupo subirá 15% e que o investimento nos Estados Unidos terá um aumento de 10 vezes no ano que vem, de acordo com notícias na mídia nesta sexta-feira.

Terry Gou disse que 2014 será um ano de crescimento acelerado para a fornecedora da Apple, relatou o Commercial Times.

Ele disse que a Hon Hai realocará a fabricação de TVs de tela plana de 60 e 70 polegadas do México para os Estados Unidos, uma jogada que pode aumentar dramaticamente os investimentos da companhia nos EUA dos atuais US$ 40 milhões, de acordo com matérias do Commercial Times e do Economic Daily.

Representantes da Hon Hai não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

/ REUTERS