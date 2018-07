O presidente Sarkozy e o Ministro da Cultura, François Miterrand, defendem as restrições. O governo pretendia criar um órgão para tratar exclusivamente da punição aos responsáveis pelo download. Contudo, na versão final do texto, a decisão foi passada para as mãos da justiça, e a punição só pode ser aplicada depois de duas advertências. O texto prevê que quem descumprir a lei pode ficar até um ano sem internet, ou pagar multa de até 30 mil euros (R$ 78 mil).

A aprovação também torna bem-sucedida a campanha das gravadoras e produtoras de filmes pela restrição à troca de arquivos virtuais. A oposição ainda pretende reabrir a discussão sobre o assunto no parlamento.