Segundo ele, a taxação “consistiria em receber uma pequena porcentagem dos 800 milhões de euros do faturamento do site de buscas na França”, o que seria “jurídica e tecnicamente possível”.

Zelnik, que é produtor de Carla Bruni (esposa do presidente Nicolas Sarkozy), foi escolhido pelo governante para formular uma proposta para uma melhor remuneração de artistas que estão perdendo com a cultura do compartilhamento na web. A estratégia faria parte da batalha do governante francês contra os downloads ilegais na rede.

“Os sites de busca precisam de nossos conteúdos, os provedores de acesso à internet também, e agora se trata de ter uma estratégia global sobre estas questões”, diz Zelnik, que defende a adoção da medida em toda a Europa.