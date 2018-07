Um francês de 24 anos se senta a partir desta segunda-feira, 31, no banco dos réus do Tribunal Correcional de Paris para o primeiro julgamento no país contra um site de downloads de filmes gratuitos usando um sistema de troca de arquivos.

Vincent Valade tinha 20 anos quando criou o site “Emule Paradise” em 2005. Durante os anos em que esteve em atividade, a página permitiu o download de 7.113 filmes, incluindo lançamentos no cinema e ainda filmes que nem haviam estreado, segundo a acusação.

Graças à publicidade no site, que chegava a receber mais de 320 mil visitas diárias, o jovem residente dos arredores de París levantou 416 mil euros (cerca de R$ 954 mil) em dois anos, dinheiro guardado em contas bancárias em Chipre e Belize, acrescenta a acusação.

Além dos prejuízos econômicos, os produtores cinematográficos que atuam como entidade civil no caso preferem considerarar o julgamento como um símbolo da luta contra os downloads gratuitos de conteúdos sujeitos a direitos autorais.

Entre as entidades civis, figuram três importantes gravadoras e empresas de distribuição, além de alguns artistas.

O Sindicato de Edição de Vídeo, da sua parte, pede 6 milhões de euros (R$ 13,75 milhões) à Valade por danos e prejuízos. O criador do site também pode receber multa de 300 mil euros (R$ 688 mil)

A agência de publicidade que proporcionava os anunciantes para o site de Valade também será julgada.

