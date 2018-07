A Microsoft teria perdido US$ 750 mil com a fraude. Apesar de cada clique custar relativamente pouco (no Brasil, difícil passar dos R$ 3 por clique, pelo menos no Google Adwords), o montante movimentado na eocnomia é altamente relevante, já que sustenta as principais companhias de internet, como o Google. Os três acusados agiriam do Canadá, a partir de Vancouver. Os nomes: Eric Lam, Gordon Lam e Melanie Suen.