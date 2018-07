No primeiro semestre, bancos perderam 36% a mais com fraudes eletrônicas que no mesmo período do ano passado

SÃO PAULO – Fraudes bancárias eletrônicas pela internet geraram prejuízo de R$ 685 milhões para os bancos brasileiros no primeiro semestre do ano, segundo dados da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) divulgados nessa sexta-feira, 19.

As perdas representam um aumento de 36% frente ao mesmo intervalo do ano anterior, quando as fraudes geraram prejuízo de R$ 504 milhões, de acordo com a entidade que representa os bancos.

Os principais motivos apontados pela entidade para o aumento das fraudes foram o crescimento crescente de pagamentos por meios eletrônicos, a falta de legislação em vigor para inibir a ação dos criminosos e o descuido de usuários.

“Por meio da exploração da curiosidade ou da ingenuidade dos usuários da internet, os criminosos conseguem instalar clandestinos nos seus computadores. Por isso os bancos procuram conscientizar seus cliente e publicar dicas de segurança em seus sites”, disse a entidade, em nota.

/ Sérgio Spagnuolo (REUTERS)