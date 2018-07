Foto: Mike Blake/Reuters Jan Koum e Brian Acton, os criadores do Whatsapp, saíram do Yahoo em 2007. Depois, procuraram empregos no Facebook, Twitter e outras empresas de tecnologia, mas não obtiveram sucesso. Foi só em 2009, quando criaram o aplicativo, que os fundadores conseguiram reconhecimento.

Foto: Peter Da Silva/The New York Times Em 2009, Jan Koum e Brian Acton fundaram a startup que mais tarde seria conhecida mundialmente como WhatsApp. Tudo começou após Koum comprar perceber o potencial do novo modelo de aplicativo criado pela Apple. Para desenvolver a ideia do app de conversas, os dois convidaram Igor Solomennikov, um desenvolvedor russo. Em novembro de 2009, o aplicativo foi lançado para os usuários de iPhone.

Foto: Fábio Motta/Estadão Brian Acton só entrou de fato para o WhatsApp apenas um mês antes do aplicativo ser criado. Em outubro de 2009, ele fez cinco amigos — ex-funcionários do Yahoo — investirem um total de US$ 250 mil na empresa, o que o elevou ao posto de cofundador. Mas foi só em 2011, após meses de negociações, que os fundadores do Whatsapp aceitaram receber outro investimento, dessa vez mais robusto: US$ 7 milhões do fundo Sequoia Capital. Em fevereiro de 2013, o fundo investiu mais 50 milhões de dólares no app, o que fez o Whatsapp passar a valer impressionante US$ 1,5 bilhão.

Foto: Dado Ruvic/Reuters Depois de uma longa negociação, no dia 19 de fevereiro de 2014, o Facebook comprou o WhatsApp por US$ 19,2 bilhões de dólares. Koum e Acton passaram a integrar o conselho administrativo da rede social.

Foto: Daniel Teixeira/Estadão O aplicativo de mensagens, no entanto, já sofreu com bloqueios pedidos pela justiça brasileira. No total, o WhatsApp foi bloqueado três vezes no país. O primeiro caso foi em 16 de dezembro de 2015, quando a juíza Sandra Regina Nostre Marques, de São Bernardo do Campo (SP) determinou que o aplicativo ficasse fora do ar por 48 horas, depois que o aplicativo não cedeu dados da comunicação de pessoas supostamente envolvidas em uma investigação criminal. As outras duas vezes, em 2 de maio e 19 de julho de 2016, foram motivadas também por recusas do serviço em entregar informações dos usuários para auxiliar em investigações.

Foto: Dado Ruvic/Reuters A versão beta do WhatsApp ficou meses desconhecida pelos usuários, mas com o lançamento do WhatsApp 2.0, que trouxe os componentes de mensagem, o número de usuários ativos aumentou para 250 mil. Em 2013, o WhatsApp já registrava 200 milhões de usuários. Mas foi só em fevereiro de 2016 que o aplicativo bateu a marca do 1 bilhão de usuários. Hoje, o app é usado por aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas.

Foto: Fabio Motta/Estadão No dia 18 de maio, o Facebook foi multado em € 110 milhões pela União Europeia por fornecer informações falsas sobre a compra do WhatsApp há três anos. Durante o escrutínio regulatório do acordo do WhatsApp, em 2014, o Facebook disse ao órgão da UE que não tinha como saber seguramente qual era o número de usuários do app de mensagens. O Facebook também foi multado por órgãos franceses e italianos no mês de maio.