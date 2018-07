A imagem acima foi twittada pela usuário @fabianelima, que faz parte do grupo de beta testing de retweets. Nela, já é possível visualizar como os retweets vão ser identificados na timeline (repare no ícone com as setinhas).

No Twitter, a última função colocada em beta (a criação de listas) foi disponibilizada para todos os usuários cerca de um mês e meio após os testes.