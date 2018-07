Durante cinco horas, funcionários chineses da empresa protestaram contra demissões anunciadas pela empresa no mês passado. FOTO: Reuters Durante cinco horas, funcionários chineses da empresa protestaram contra demissões anunciadas pela empresa no mês passado. FOTO: Reuters

PEQUIM – Centenas de funcionários chineses da Nokia, da Microsoft, protestaram nesta sexta-feira, 1, contra as demissões em massa que a empresa de tecnologia norte-americana anunciou no mês passado, de acordo com informações de um empregado e fotos publicadas em redes sociais.

Manifestantes seguraram cartazes e gritaram slogans contra “a tomada hostil e as demissões violentas da Microsoft” por cinco horas até que “ficaram com a garganta doendo”, disse o funcionário que participou do protesto, mas se recusou a ser identificado.

Os manifestantes irão se reunir nesta sexta-feira à tarde para discutir demandas que poderão apresentar à companhia, disse o funcionário.

A Microsoft anunciou em 17 de julho o maior corte de empregos em sua história de 39 anos, reduzindo 18 mil vagas. A Microsoft disse que mais de 12,5 mil desses empregos viriam da Nokia, a fabricante de aparelhos finlandesa comprada pela norte-americana em abril por 7,2 bilhões de dólares.

Os protestos ocorreram no centro de pesquisa de Pequim, que emprega 2,4 mil pessoas, de acordo com comunicado dos organizadores, e são as mais novas manifestações a afetar a gigante dos softwares na China.

/ REUTERS