FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O diretor-executivo da Apple, Tim Cook, ganhou as manchetes do mundo todo ao revelar em um artigo para a revista Businessweek sua homossexualidade.

Desde 2012, Cook é tópico de uma conversa no site de perguntas Quora, onde funcionários da Apple comentam anonimamente como é trabalhar para ele.

Além do fato da empresa ser secreta, muito da curiosidade de como é trabalhar para Tim Cook vem da eterna especulação sobre sua capacidade de substituir Steve Jobs.

Um dos funcionários publicou uma lista de cinco pontos que definem como é trabalhar com o executivo:

1. Ninguém sabe os detalhes dos negócios melhor do que o Tim. É melhor você saber detalhes sobre a sua área também.

2. Sua vida é o seu trabalho. Seu trabalho é sua vida.

3. Não há espaço para fofocas. Apenas comunicação curta e direta com um propósito bem definido.

4. Charme é para braceletes.

5. Construir sua carreira com base em mudanças de emprego faz você ser considerado pouco confiável. Resistência é o que é valorizado.

Outro funcionário diz que a diferença entre Tim Cook e Steve Jobs está na maneira de lidar com pessoas. “Enquanto os dois tomam decisões baseados na intuição, o Tim é menos ácido – ele certamente nunca me despiu com o olhar da mesma maneira (que o Jobs) e eu nunca vi ninguém em uma reunião com ele passar por isso”, diz.

Em outro trecho, o mesmo funcionário diz que Tim Cook “é muito melhor reconhecendo funcionários por um bom trabalho. Enquanto o Steve (Jobs) normalmente assumia que o bom trabalho era a própria recompensa, Tim (Cook) vai gastar algum tempo elogiando pessoas que tiveram desempenho acima das expectativas individualmente”.

O executivo, porém, parece ser tão rígido na condução da empresa quanto seu antecessor. “Ele começa a trabalhar mais cedo do que o Steve fazia nos seus últimos anos e quando você está trabalhando em algo crítico, ele espera que você faça o mesmo”, diz o mesmo funcionário. “Isso significa que quando ele envia um e-mail às 5 da manhã que demanda uma resposta, se a mensagem não for respondida rapidamente, ele deixará você saber que ele espera mais de você.”