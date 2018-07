Após o criador do JavaScript ser nomeado para a diretoria, metade do Conselho abandonou a empresa. FOTO: Divulgação Após o criador do JavaScript ser nomeado para a diretoria, metade do Conselho abandonou a empresa. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Brendan Eich, cofundador da Mozilla Foundation, foi escolhido pelo Conselho para assumir a diretoria-executiva da organização no dia 24. Durante a semana, três (dos seis) membros do Conselho deixaram a empresa e dezenas de funcionários pediram a renúncia do CEO pelo Twitter.

A oposição se deve ao fato de Eich constar na lista de apoio a uma lei de 2008 contra o casamento gay na California, chamada Proposition 8, com a contribuição de US$ 1 mil. Além de Eich, havia ainda três outros nomes de funcionários da Mozilla na lista, contrários à lei. A Proposition 8 foi aprovada naquele ano, mas considerada inconstitucional alguns anos depois.

Segundo o Wall Street Journal, os antigos CEOs John Lilly (2008–2010) e Gary Kovacs (2010-2013), além da diretora da startup Shmoop, Ellen Siminoff, deixaram seus ocupações no Conselho da empresa.

Permaneceram a cofundadora Mitchell Baker, Reid Hoffman (cofundador do LinkedIn) e a diretora do site do jornal alemão Spiegel, Katharina Borchert.

Like many @Mozilla staff, I’m taking a stand. I do not support the Board’s appointment of @BrendanEich as CEO.#Prop8 — Kat Braybrooke (@codekat) 27 março 2014 ‘Como muitos da diretoria da Mozilla, eu estou tomando uma posição. Eu não apoio a escolha do Conselho por Brendan Eich como CEO’

I’m an employee of @mozilla and I’m asking @brendaneich to step down as CEO. — Chris McAvoy (@chmcavoy) 27 março 2014 ‘Sou um funcionário da Mozilla e estou pedindo que Brendan Eich deixe o cargo de CEO’

Em um post em seu blog pessoal intitulado “Inclusão na Mozilla”, Eich lamentou o ocorrido, mas promete que em sua gestão tratará todos de forma igual, trabalhará ouvindo a comunidade LGBT e pediu desculpas “por ter machucado” algumas pessoas.

A Mozilla Foundation é uma organização sem fins lucrativos que incentiva a criação de padrões e softwares abertos na web, como o navegador Firefox, do qual é dona. O browser é o terceiro mais usado no mundo (com 18% do mercado), atrás do Chrome (43%) e do IE (22%). Os dados são da StatCounter.