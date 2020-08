Dado Ruvic/REUTERS O governo Trump diz que o aplicativo está suscetível, através da ByteDance, a instruções do governo chinês

Zhang Yiming, fundador da ByteDance, a companhia tecnológica chinesa criadora do TikTok, garantiu que ainda não foi encontrada uma solução final para a venda de seu negócio nos Estados Unidos a uma empresa americana.

Em uma carta interna aos funcionários da empresa, Zhang disse que ByteDance não está “de acordo com a decisão” de vender a filial estadunidense - imposta por Washington - já que “sempre se comprometeram a proteger os dados dos usuários e manter a neutralidade e transparência” do TikTok.

“Não encontramos ainda uma solução final, mas considerando a situação internacional atual, devemos confrontar a ordem do presidente estadunidense de proibir o TikTok e a decisão do Comitê sobre Investimentos Estrangeiros”, disse o fundador da rede social de vídeos curtos, que se tornou um dos homens mais ricos da China.

Zhang disse ainda que não descarta “nenhuma possibilidade”, depois da Microsoft anunciar no domingo que continuará as negociações para adquirir as operações da ByteDance nos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu nesta segunda-feira, 3, um prazo até 15 de setembro ao TikTok para ser vendido a uma empresa americana. Do contrário, corre o risco de ter o funcionamento proibido no país por motivos de “segurança nacional”.

“Não importa se é a Microsoft ou outra grande companhia, uma companhia segura, muito estadunidense tem que que comprá-lo”, disse Trump.

O TikTok, que tem mais de 80 milhões de usuários nos EUA, é uma das redes sociais que mais têm crescido nos últimos anos e se transformou no principal meio de entretenimento para muitos adolescentes, além de um canal de marketing para importantes celebridades.

O governo Trump, assim como importantes congressistas democratas, garante que o uso do TikTok põe em risco a privacidade dos dados de americanos e a segurança nacional uma vez que, segundo essas autoridades, o aplicativo está suscetível, através da ByteDance, a instruções do governo chinês.

A Microsoft anunciou neste domingo que continua as negociações para a compra e prometeu completar a operação no mais tardar em setembro.

O Ministério de Assuntos Exteriores da China se opõe à venda forçada do TikTok, versão internacional da rede social chinesa Douyin. Para o ministério, é uma operação que viola os princípios da Organização Mundial do Comércio./EFE