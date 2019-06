SHENZHEN - O fundador da Huawei comparou a companhia a um avião que sofreu danos graves. Em declaração nesta segunda-feira, 17, ele afirmou que receita para os próximos dois anos será US$ 30 bilhões menor do que a prevista.

Hannibal Hanschke/Reuters A Huawei é a maior fabricante mundial de equipamentos para redes de telecomunicações

A gigante de telecomunicações chinesa vai reduzir sua capacidade, mas, segundo Ren Zhengfei, as medidas dos EUA para restringir os negócios da empresa não vão a impedir.

Os Estados Unidos colocaram a Huawei em uma lista negra de negócios, proibindo empresas norte-americanas de fazer negócios com a maior fabricante de equipamentos de rede de telecomunicações do mundo e escalando uma batalha comercial entre as duas maiores economias do mundo.