SÃO PAULO – Quase três meses depois de ter sido demitido do Groupon, o ex-CEO e fundador da empresa, Andrew Mason, publicou um texto em seu site no qual fala sobre seus novos planos e conta o que tem feito desde que deixou a liderança da empresa, em 28 de fevereiro. O mais surpreendente deles foi a gravação de um CD.

Mason anunciou sua saída do Groupon de forma inusitada. “Depois de quatro anos e meio intensos e maravilhosos como CEO do Groupon, eu decidi que quero passar mais tempo com a minha família. Brincadeira – eu fui demitido”, dizia a carta enviada aos funcionários na época.

Agora ele voltou a surpreender ao revelar que depois de ter vivido alguns “clichês básicos de quem fica desempregado”, como “viajar, perder peso e ler”, gravou um CD de músicas motivacionais. “Gerenciei mais de 12 mil pessoas no Groupon, a maioria com menos de 25 anos. Me surpreendeu que muitos não tinham o mínimo entendimento básico sobre negócios”, afirmou.

Após questionar alguns funcionários e perceber que a maioria não havia lido nenhum livro de negócios, diz ter percebido que precisava difundir esse conhecimento de outra forma.

“Com isso em mente, passei uma semana em Los Angeles no início do mês gravando Hardly Workin’, um álbum com sete músicas motivacionais sobre negócios para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho”, diz. “Essas músicas vão ajudar as pessoas a entender algumas das ideias que eu acredito serem essenciais para se tornar um funcionário produtivo.” As músicas, segundo ele, estarão disponíveis nas próximas semanas no iTunes.

O TechCrunch confirmou com Mason que o CD é real e não uma piada. E lançou até sugestões de capa para o álbum.

Manson disse também que acumulou diversas ideias que serão transformadas em novos negócios. Por isso, vai deixar Chicago e se mudar com a esposa para São Francisco, onde pretende trabalhar meio período na incubadora de startups Y Combinator, no Vale do Silício.