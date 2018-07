SÃO PAULO – Kim Dotcom, o fundador do serviço de compartilhamento Megaupload, escreveu em seu Twitter (@KimDotcom) na última quinta-feira, 5, que ama o Brasil. O tweet dizia: “Oi, Brasil. Vocês são as melhores pessoas do mundo. Eu te amo. O Mega (Megaupload) sente falta de vocês também”.

No dia anterior, 4, Dotcom havia anunciado na mesma rede social que o Megaupload iria voltar gratuito, mais rápido e mais protegido: ”A Sopa está morta. A Pipa está morta. O Acta está morto. O Mega (Megaupload) vai voltar. Maior. Melhor. Mais rápido. Sem taxas e protegido contra ataques. Evolução!”

Comemorando que as três leis antipirataria (Sopa, Pipa e Acta) não vingaram, Dotcom, que foi preso e teve seus bens apreendidos por “sistematicamente violar direitos autorais”, não diz quando o serviço volta ao ar.

Recentemente, anunciou que vai lançar um serviço de música.