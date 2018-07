SÃO PAULO – Kim Dotcom, famoso por ter fundado o Megaupload e ter sido o personagem de todas as consequências legais que o site lhe rendeu, anunciou seu mais novo empreendimento online: o MegaChat.

O serviço permite que usuários do Mega (lançado há dois anos com propósito semelhante ao do antecessor) se comuniquem através de chamadas de vídeo. Dotcom avisa que mensagens de texto e e videoconferências “virão logo mais”.

O MegaChat, lançado meses após Dotcom dizer estar “quebrado” após gastos com advogados, realiza a comunicação entre usuários de forma encriptada, de forma a barrar (ou minimizar) a possibilidade de um intermediário interceptar a conversa.

O serviço funciona direto no navegador e independe da instalação de qualquer software – embora existam aplicativos para Chrome e Firefox que permitem “reduzir o tempo de carregamento, melhorar a velocidade do download e aumentar sua segurança”.

O serviço é gratuito e para acessá-lo é preciso criar uma conta a partir de um endereço de e-mail.

Pelo Twitter, Kim Dotcom comemorou as mais de 500 mil chamadas em vídeo feitas “em poucas horas” e ainda provocou a MPAA (entidade que representa os interesses dos estúdios de cinema americano), a Justiça e a agência de segurança americana (NSA) em outro tweet, dizendo: “Há 3 anos, o Megaupload morria. Há 2 anos, o Mega nasci. Há um, (criei) o Partido da Internet. Hoje, você recebe o MegaChat.”

Already over 500,000 calls within just a few hours. Thank you for using #MegaChat. — Kim Dotcom (@KimDotcom) 22 janeiro 2015

3 years ago #Megaupload died 2 years ago #Mega was born 1 year ago the Internet Party Today you get #MegaChat @MPAA @TheJusticeDept @NSA — Kim Dotcom (@KimDotcom) 22 janeiro 2015

Passado

Kim Dotcom foi preso em 2012 em sua mansão na Nova Zelândia durante uma operação cinematográfica da polícia e solto em fevereiro. O empresário é acusado de infringir direitos autorais com seu site Megaupload, que armazenava arquivos de terceiros e os disponibilizava para download.

Nesse meio tempo, Dotcom declarou seu amor ao povo brasileiro, disse que faria serviço de e-mail criptografado, fundaria partido político, criaria serviço de streaming, e declarou o fim de Hollywood.

Um ano após o Megaupload ser fechado, surgia o Mega, site de armazenamento de arquivos baseado em um sistema de criptografia – em um momento em que Snowden e as revelações sobre as invasões de privacidade do governo americano estavam em alta. A página recebe 50 milhões de usuários únicos diariamente e é responsável por 4% de todo o tráfego online do mundo.

Segundo Dotcom, o site é avaliado em US$ 210 milhões, mas não lhe pertence mais, mas sim à sua antiga esposa, da qual se separou há pouco. Sem dinheiro, a possibilidade de parar na cadeia já parece mais real ao alemão. Durante o evento, fez um pedido ao público que lhe assistia que evidencia a sua relação intrínseca com a internet: “Se eu voltar para a prisão, mandem cartões. Cartões com imagens de gatos.”