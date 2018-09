Nilton Fukuda/Estadão Brian Acton, cofundador do WhatsApp, deixou a empresa em 2017

Você deixaria US$ 850 milhões para trás em troca da defesa de um princípio? O cofundador do WhatsApp, Brian Acton, que deixou o Facebook em setembro do ano passado, revelou ter feito exatamente isso à revista Forbes nesta semana. Em entrevista exclusiva, Acton contou à publicação que teve diversas divergências com Mark Zuckerberg e a liderança do Facebook sobre o rumo que o aplicativo de mensagens, usado por 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo, deveria tomar nos próximos anos.

Acton contou que Zuckerberg e a direção do Facebook buscavam formas de ganhar dinheiro com o aplicativo, mas que iam contra suas convicções. Entre elas, a exibição de anúncios publicitários dentro do WhatsApp e a utilização de dados dos usuários para gerar relatórios que "melhorassem a performance" de parceiros da plataforma. Segundo Acton, ele e Jan Koum, o outro cofundador do WhatsApp, odiavam anúncios. Koum deixou a empresa em abril; segundo fontes próximas, ele também decidiu sair após sofrer pressão de Zuckerberg.

Além disso, diferenças de cultura se somavam entre as duas empresas: enquanto o mote do Facebook foi, durante muito tempo, "se mova rápido e quebre coisas", o do WhatsApp era "leve o tempo que precisar para fazer direito". Durante algum tempo, Acton tentou demover o conselho do Facebook de implementar esses planos, tentando encontrar outra forma de ganhar dinheiro com o WhatsApp – as respostas que recebia, porém, é de que suas ideias não conseguiriam ganhar escala o suficiente.

Estresse infantil: causas, consequências e como evitar nível tóxico











Foto: Pixabay Assim como os adultos, as crianças também sofrem de estresse. Seja por fatores naturais da vida ou pela estrutura e situação da família, essa reação pode afetar o desenvolvimento cognitivo e causar danos no presente e no futuro. Veja a seguir o que pode causar estresse infantil e como melhorar a qualidade de vida das crianças. Foto: Pixabay Encher a agenda da criança com atividades ao longo do dia, como se fosse um executivo em menor escala, pode sobrecarregá-la. A cobrança excessiva por um desempenho sempre superior também pode afetar os pequenos. "O mais importante para a criança é brincar e brincar sem estrutura", ou seja, sem alguém orientando como ela deve brincar, diz a psicóloga Marilda Lipp, diretora do Instituto de Psicologia e Controle do Stress (IPCS). "A criança precisa ter, pelo menos, uma hora por dia em que ela não tenha nada para fazer, para ficar sozinha ou fazer o que bem entender, sem cobranças ou responsabilidades. Se os pais garantirem essa hora, não vai ter problema", orienta a especialista. Foto: Pixabay Se adultos ficam estressados no trabalho ou em casa pelo uso constante de computadores e celulares, as crianças também podem ficar. "A tecnologia é um fator de estresse muito grande, porque a criança fica tão focada nas coisas eletrônicas que não dá conta de tudo. E isso tira a criança do convívio social', diz a psicóloga. Foto: Pixabay Um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que falou da prevenção do estresse tóxico nas crianças, recomenda que, abaixo de 2 anos, elas não devem ser expostas de forma passiva às telas digitais, com exceção das videochamadas para conversar com parentes distantes. Para crianças entre 2 e 5 anos, o tempo de tela deve ser de uma hora por dia com a supervisão do conteúdo acessado. Para crianças maiores de 6 anos e adolescentes, o tempo de tela não deve passar de duas horas por dia, a não ser em caso de trabalhos acadêmicos, estabelecendo intervalos de descanso e atividade física. Foto: Pixabay Segundo Marilda Lipp, existem famílias bem estruturadas que conseguem manter a harmonia e ensinar o enfrentamento de vida às crianças. Porém, outras famílias, devido a dificuldades pessoais, criam um ambiente tenso em casa. "A pressa desmedida, o ciúmes do marido ou da mulher, ameaça de divórcio, desemprego e medo de assalto criam um ambiente amedrontador na cabeça da criança", cita. "Ela pode se tornar uma criança ansiosa, angustiada e, às vezes, fóbica." Foto: Pixabay O estresse tóxico promove alterações na arquitetura cerebral, como redução do volume do cérebro, e causa problemas a curto, médio e longo prazo. Episódios de negatividade, dificuldade de começar o sono, vários despertares noturnos, distúrbios alimentares (pouco ou muito apetite), ansiedade e preocupação excessiva com o amanhã são algumas das reações que crianças estressadas podem apresentar, segundo a neuropediatra Liubiana Arantes de Araújo, presidente do Departamento Científico de Pediatria do Desenvolvimento e Crescimento da SBP. Essas complicações podem se intensificar ao longo da vida e transformá-las em adultos também ansiosos. Foto: Pixabay Crianças estressadas podem apresentar sintomas físicos e psicológicos, o que pode facilitar a identificação e tratamento adequado com especialista. Marilda Lipp diz que os adultos devem observar as mudanças súbitas de comportamento delas. Foto: Burst by Shopify Fisicamente, dores abdominais, constipação intestinal e gagueira súbita são alguns sintomas citados por Marilda. "Dores nas pernas é um sinal de estresse porque [a reação] pesa na musculatura. Dor de barriga sintomática também, como quando a criança vai para a escola ou vai para alguma atividade", diz. Psicologicamente, é importante se atentar à carência excessiva, necessidade de fugir e ficar só no mundo virtual e possível depressão, alerta a neuropediatra Liubiana. Foto: Pexels "É preciso ouvir o que está por trás do comportamento da criança. Os pais tem de sentar e dialogar com afeto e carinho para entender. Fazer a criança refletir sobre a situação é uma forma de ensiná-la a criar estratégias", diz Liubiana. Além do tempo para a brincadeira, a neuropediatra diz que é importante reservar um período para leitura e atividades que façam a criança se sentir bem. "O cérebro aprende com prazer, então tem de gerar esses fatores", afirma. A psicóloga Marilda alerta que o estresse nas crianças é um reflexo dos pais na maioria das vezes. "É preciso observar se eles mesmos estão agindo de uma maneira estressada, se eles precisam de ajuda", diz.

Ações. Ao vender o WhatsApp para o Facebook, Acton passou a ser mais um bilionário – em ações da rede social. No entanto, como é comum em contratos desse tipo, ele precisava passar um tempo ainda dentro da empresa para ter direito a essas ações. Ao se ver em disputas cada vez mais fortes contra o Facebook, ele percebeu que era melhor ir em frente. Até tentou usar uma das cláusulas de seu contrato, que dizia que teria direito às ações integrais caso o Facebook tentasse implementar uma política de monetização contra a vontade dos fundadores do WhatsApp.

Em uma reunião com Zuckerberg e os advogados da empresa, Acton recebeu uma negativa: a cláusula dizia respeito à implementação em si, e não a testes, que era o que o Facebook dizia fazer na época. Segundo Acton, o presidente executivo do Facebook tinha uma mensagem simples para ele na reunião. "Ele estava querendo dizer algo como 'essa é provavelmente a última vez que você fala comigo'", disse o cofundador do WhatsApp à Forbes.

Apesar disso, Acton não guarda rancor: "eu vendi minha empresa e tenho de lidar com as consequências disso". Segundo ele, "os executivos do Facebook são bons homens de negócio, mas acreditam em práticas com as quais eu não concordo."

Resposta. Após a publicação da entrevista de Acton, David Marcus, ex-presidente da unidade de negócios de mensagens do Facebook e atual líder de um projeto de blockchain da rede social, decidiu responder às declarações. Segundo ele, ninguém no Facebook pediu para que publicasse uma resposta à Acton, a quem chamou de "baixo". "Atacar as pessoas e a empresa que fizeram de você um bilionário é algo extremamente baixo", disse Marcus.

Segundo ele, Mark Zuckerberg inicialmente não compreendia a importância da criptografia de fim-a-fim, defendida por Koum e Acton, mas depois que entendeu, tornou-se um "defensor" da tecnologia. Além disso, Marcus comentou que o presidente do Facebook defendia os fundadores dos negócios que adquiriu, mesmo que isso irritasse muita gente dentro da empresa. Para completar, o executivo acusou Acton de não ser proativo ao defender suas ideias quanto ao modelo de negócios da empresa. "Se você acredita que um caminho deve ou não ser seguido, demonstre isso de forma apaixonada. Não seja passivo agressivo."

Retorno. A pressão do Facebook sobre o WhatsApp tem lá sua justificativa: afinal de contas, a rede social pagou US$ 19 bilhões pelo aplicativo de mensagens em 2014. Além disso, nos últimos meses, quando começou a sofrer críticas e ver seu ritmo de crescimento começar a ser reduzido, o Facebook precisava mostrar aos investidores onde poderia continuar ampliando seus negócios. O WhatsApp era uma resposta óbvia, além do Instagram, cujos dois fundadores, Mike Krieger e Kevin Systrom, decidiram deixar a empresa nesta semana; segundo fontes, os dois resolveram sair por conta de diferenças com Zuckerberg sobre o futuro do Instagram.

Acton, vale lembrar, foi uma voz importante nos últimos meses em manifestações contra o Facebook: em março, em meio ao escândalo da Cambridge Analytica, ele publicou em seu Twitter a seguinte mensagem: "É hora #deletefacebook". Além disso, ele tem ampliado suas iniciativas em prol da privacidade, doando, por exemplo, US$ 50 milhões ao Signal, equipe que desenvolve um app e um protocolo de mensagens criptografadas usado, inclusive, pelo WhatsApp hoje. E ele não está tão mal assim de grana: sua fortuna, segundo a própria Forbes, está avaliada em US$ 3,6 bilhões.