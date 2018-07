MixBit mistura recursos do Vine, Instagram e YouTube e permite criar vídeos de até uma hora de duração

SÃO PAULO – No mesmo dia em que o Instagram anunciou novos recursos para publicação de vídeos no aplicativo para acirrar a concorrência com o Vine, do Twitter, os fundadores do YouTube Chad Hurley e Steve Chen anunciaram o lançamento de um novo concorrente para este mercado, o aplicativo MixBit.

O novo app mistura recursos do Vine, Instagram e do YouTube. Além de permitir aos usuários gravar vídeos curtos de até 16 segundos, o sistema também possibilita usar até 256 arquivos, entre fotos e gravações, para criar um vídeo de cerca de uma hora de duração.

O usuário pode editar, reorganizar, duplicar clipes e utilizar gravações de outros usuários, assim como importar vídeos e fotos salvas na memória do celular, para compor um vídeo.

O resultado final pode ser compartilhado não apenas com os amigos que utilizam o aplicativo, mas também em outras redes sociais, como o Facebook, Twitter e Google+.

O MixBit está disponível apenas para usuários do sistema iOS, para iPhone, mas os fundadores afirmaram que um app para Android será lançado em breve. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente, mas pode ser encontrado, por enquanto, apenas na versão americana da Apple App Store.

Veja vídeo sobre o aplicativo: