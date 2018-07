Um novo fundo de tecnologia do JPMorgan está negociando a compra de participação significativa no Twitter, publicou o Financial Times no domingo, citando pessoas próximas ao assunto.

De acordo com o jornal, o fundo planeja adquirir 10% do site de rede social por US$ 450 milhões, avaliando a companhia em US$ 4,5 bilhões.

—-

O banco afirmou em comunicado na sexta-feira, 25, que levantou US$ 1,22 bilhão para o fundo Digital Growth.

O jornal informou ainda que o fundo planeja, eventualmente, obter US$ 1,3 bilhão de até 480 investidores.

O JPMorgan espera investir um terço dos recursos do fundo em outra empresa de internet, como a de jogos online Zynga ou o Skype, segundo a publicação. O montante remanescente seria destinado a outras seis companhias, que poderiam incluir o site de compras coletivas LivingSocial ou a varejista online Gilt.

O banco prevê mais de US$ 13 milhões em comissões provenientes do fundo, ainda segundo o jornal.

A operação ocorre após o Facebook, maior site de rede social do mundo, levantar US$ 1,5 bilhão junto ao Goldman Sachs.

O JPMorgan se recusou a comentar o assunto, enquanto representantes do Twitter não puderam ser localizados imediatamente.

—-

