Pesquisa indica que a personalização das buscas do Google não afetou a procura pelo serviço do buscador

SÃO PAULO – As buscas cada vez mais personalizadas do Google não causou fuga em massa de usuários. Pelo contrário, o buscador aumentou 0,2% na sua participação de mercado entre janeiro e fevereiro deste ano nos Estados Unidos, segundo dados da Comscore.

Além dele, só o Bing, da Microsoft, contou com algum crescimento (0,1%). Yahoo e AOL perderam acessos (0,3% e 0,1%, respectivamente) e o Ask.com se manteve instável.

O Google apresentou em janeiro para usuários da versão em inglês do Google, o “Search Plus Your World“, um recurso do buscador que integraria nos resultados publicações da rede social Google+ e do Picasa. A novidade foi mal recebido por alguns setores que apontaram falhas de privacidade.

A Pew Research publicou um estudo nesta sexta-feira, 9, mostrando que 65% dos americanos classificam como “ruim” a busca personalizada, o que levaria a internet a “bolhas” de conteúdo. Além disso, 73% apontavam invasão de privacidade ao coletar e relacionar dados pessoais dos usuários (a partir de outros serviços como o Google+, YouTube e Agenda) aos resultados de busca.

