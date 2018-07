??? Hitachi pode se juntar à aliança de Sony e Toshiba em LCD

A Hitachi está em negociações com a Toshiba e a Sony para se juntar à fusão das unidades de painéis de cristal líquido (LCD) das duas companhias, em uma estratégia que criará a maior fabricante mundial de painéis de pequeno parte, disseram duas fontes com conhecimento do assunto nesta quinta-feira, 30.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Hitachi tem negociado uma joint-venture para fabricar painéis de LCD separadamente com a Hon Hai Precision Industry, mas as conversas encontraram dificuldades, disse uma das fontes, o que tornou mais provável uma união do conglomerado japonês com empresas de seu país.

Caso a aliança entre as três empresas prossiga, a Innovation Network Corp do Japão, majoritariamente financiada pelo governo, vai ponderar o investimento de 200 bilhões de ienes (US$ 2,5 bilhões) na unidade resultante da fusão, disse uma fonte.

Segundo o jornal Nikkei, o fundo deve obter uma participação de 70 por cento pelo montante investido e as três empresas dividiriam o restante.

A Hitachi não quis comentar o assunto.

/ REUTERS