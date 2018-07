Setores de telecom e TI se voltam para congresso, que começa nesta segunda-feira no Rio de Janeiro

SÃO PAULO – Os setores de TI e telecom do Brasil e da América Latina estarão voltados para o congresso Futurecom, que começa nesta segunda-feira, 21, no Rio de Janeiro. Entre executivos de empresas brasileiras e estrangeiras, o evento contará com presenças de Jay Sullivan, diretor de Operações da Mozilla, Michel Combes, diretor executivo da Alcatel Lucent, além dos presidentes das principais operadoras do País.

A Futurecom terá 341 expositores e 327 palestrantes e vai até o dia 24 de outubro. O foco deste ano é a inovação. A feira terá pela primeira vez um concurso de startups, onde dez empresas foram escolhidas para mostrar suas propostas para um comitê investidores.

As novas ideias também serão contempladas no Espaço Inovação, que trará 11 soluções inéditas (hardware, software ou serviço) pensadas para empresas do setor de telecomunicações, como telefonia fixa e móvel, TV, rádio e internet.

A área de m-Health, nome dado às tecnologias da área de saúde para dispositivos móveis, terá um painel na Futurecom. O Marco Civil também está na pauta do evento, que incluirá palestra do relator do projeto na Câmera, deputado federal Alessandro Molon (PT-RJ).