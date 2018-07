Alguém mais atento vai notar que o site não tem como saber quando alguém morre. Mas o sistema é bem simples. O Futuris é uma rede social, então é necessário criar um perfil. Uma vez cadastrado, você deve informar os nomes de algumas pessoas de confiança – podem ser quantas você quiser – e elas serão convidadas para participar do Futuris. Se três delas avisarem o site que você morreu, então o sistema começa a disparar as mensagens que você agendou. “Pode conter desde senha de banco, de rede social, até mensagem de conforto pra família”, indica Ohmar Tacla, um dos idealizadores do projeto.

O sistema programa a publicação para até daqui a 50 anos. ‘Quando você estiver vendo isso já estarei morto’, aquela frase que a gente ouve muito nos filmes, pode se tornar bem comum caso vire hábito gravar coisas para deixar armazenado no Futuris. O site é em inglês, mas a iniciativa é de uma startup de Curitiba. Segundo Ohmar, a versão em português deve ser lançada em Outubro.

Mas o que garante que os servidores contendo as mensagens exisitirão em 50 anos? “Não dá para ter certeza de nada”, diz Ohmar, “mas nós temos contrato com vários servidores-espelhos, que contém cópias do site original.” E eles pretendem oferecer serviços adicionais pagos, além da rede social gratuita: a possibilidade de agendar o envio de cartas para o futuro e também o ‘voice’, em que você informa o telefone do alvo, grava uma mensagem de áudio e programa a data para que o site ‘ligue’ para a pessoa e dê play na sua gravação.