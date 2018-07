REUTERS

Pergunte à Siri se o iPhone 7 será a solução para os problemas da Apple e você ouvirá que uma visita ao site da Apple responderá esta questão “e mais”. Ah, se fosse fácil assim.

As ações da Apple encerraram em queda de 6,3%, a US$ 97,82, nesta quarta-feira, 27, removendo cerca de US$ 36 bilhões do valor de mercado da companhia, um dia após a empresa divulgar sua primeira queda nas vendas de smartphones, despertando debates sobre se o “auge do iPhone” chegou.

Para muitos analistas, o futuro imediato da empresa está no iPhone 7, que a Apple deve lançar em setembro.

“Se o iPhone 7 não surpreender com novas ferramentas úteis e significativas, nós nos preocupamos que o clientes não atualizarão seus modelos”, escreveu o analista do Macquarie, Ben Schachter, em uma nota a clientes.

“E, infelizmente, nada que vimos sobre o iPhone 7 até agora nos surpreende como particularmente inovador”, disse Schachter, que reduziu sua estimativa de preço para ações da Apple de US$ 117 para US$ 112, embora tenha mantido classificação “desempenho acima da média do mercado” para os papéis.

Os números decepcionantes da Apple se encaixam em um padrão para as companhias de tecnologia. Microsoft e Google também divulgaram dados abaixo do esperado.

