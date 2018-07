O Link ganhou seu décimo blog essa semana. Gabi e Groc é escrito a quatro mãos e quer contar histórias por meio de imagens. Duas dessas mãos são de Gabriela Allegro, editora de interação (área que reúne artes e mídias sociais) do Estadão. As outras são do designer Tom Bojarczuk, que incorporou Groc, um homem das cavernas desenhista criado pela dupla.

O Gabi e Groc procura reunir sacadas visuais legais que saem pela web e que digam respeito à própria internet. Interatividade, infografia e ilustração, por exemplo, são temas recorrentes. A ideia é fazer uma miscelânea de trabalhos visuais e conceituais, sempre trazendo referências ao mundo da arte. Gabi e Tom (ou Groc) geralmente pensam e fazem os posts juntos: ele com imagens, ela com palavras e conceitos.