Gadgets de uma nota só

Há gente que já sentencia: o iPod morreu, e com ele foram todos os dispositivos móveis que desempenham apenas uma função. Com o lançamento da versão Nano do aparelho, a Apple assumiu de vez a convergência e abandonou o conceito original, de mp3 player. Antes usado apenas para ouvir músicas, o iPod agora roda vídeos e também os filma. Reproduz e também produz mídia. Talvez não faça mais sentido, hoje, comprar um aparelho que só faça uma coisa. Os smartphones cada vez mais agrupam múltiplas atividades e, na App Store, o céu é o limite.

12/12/2009 | 17h32

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo