Barack Obama pode ser chamado de o homem mais poderoso do mundo, mas não é o número um no Facebook. Segundo o site FoxNews, o presidente americano está na disputa com Lady Gaga para ver quem chega primeiro à marca de dez milhões de fãs, recorde que nenhuma celebridade atualmente viva possui. A última marca foi definida por Michael Jackson, que, enquanto vivo, tinha mais de 13 milhões de fãs (hoje, são mais de 14 milhões na página oficial).

E a cantora pop está na frente. Na terça-feira, 29, a página de Gaga chegou aos 9,5 milhões de fãs e deixou a de Obama, com 9,3 milhões, para trás. No ritmo em que as duas páginas estão crescendo, ambos podem atingir os dez milhões em poucos dias. Nesta quinta, 1, Gaga já possuía 9,8 milhões de fãs em sua página e Obama, 9,4 milh~çoes.

Um terceiro nome também está se entrando na disputa. A página do ator Vin Diesel, com 9,5 milhões, também ultrapassou a de Barack Obama em número de fãs.

A página mais popular do Facebok é a do Texas Hold’em Poker, que tem quase 20 milhões de fãs e é patrocinada pela Zynga, empresa de jogos online também responsável pelo Mafia Wars e o FarmVille.

