Clipe do sul-coreano Psy mantém média de 6 milhões de visualizações por dia; paródias e outros desdobramentos colaboram com o sucesso

SÃO PAULO - Com mais de 150 milhões de acessos, o vídeo Gagnam Style do artista sul-coreano Psy, ainda está longe da popularidade de hits do verão do hemisfério norte como Call Me Maybe, da canadense Carly Rae Jepsen, ou What Makes You Beautiful, do grupo One Direction. Mas isso é por pouco tempo. Pelo menos é o que prevê uma análise do blog Youtube Trends.

A análise vem de uma comparação feita entre Psy e Carly Rae Jaspen (veja abaixo). Enquanto “Call Me Maybe” teve um crescimento gradual – considerado o mais comum – com cerca de 1,5 milhão de acessos por dia durante pouco mais de seis meses, o hit do sul-coreano mantém uma média de cerca de 6 milhões de visualizações por dia nos últimos dois meses. O único problema é saber por quanto tempo Psy irá sustentar essa audiência incomum, mas a previsão é positiva.

Dentro do Youtube, o sucesso do Gagnan Style cresce em paródias, versões e em outras aparições de Psy, considerando entrevistas e matérias. Uma dos desdobramentos mais populares é a participação do sul-coreano no programa da apresentadora americana Ellen DeGeneres, onde ele ensina a coreografia do clipe para Britney Spears e Ellen. Só esse vídeo já tem mais de dez milhões de visualizações.

