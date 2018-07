Relógio conectado da Samsung parece coisa de filme antigo do James Bond, mas aponta tendência para próximos meses

SÃO PAULO – Quem aqui andava precisando de um relógio conectado? Provavelmente ninguém. Mas são coisas da indústria da tecnologia, que nos apresenta coisas que nem sabíamos que precisávamos. É o caso do iPad. Qualquer pesquisa feita antes do lançamento do tablet da Apple provavelmente apontaria uma total falta de interesse por um computador de toque e sem entrada para USB.

Os relógios conectados – ou inteligentes – não são exatamente novidade. A Sony vem apostando nesse ramo já faz um tempo. Mas o Galaxy Gear, da Samsung, chegou para levar a competição a outro nível, aquecendo um mercado que se prepara para o modelo da Apple.

O Galaxy Gear acumula muitas funções no pequeno objeto no seu pulso. Ele tem, por exemplo, câmera, microfone e alto-falantes, recursos que o novo SmartWatch da Sony, lançado apenas em outubro, não tem.

E é realmente uma brincadeira bem divertida apontar a lente do relógio para alguém e tirar uma foto batendo o dedo no visor. Coisa de filme antigo do James Bond.

