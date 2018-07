Felipe Rau/Estadão O Samsung Galaxy J7 Prime é um aparelho que cumpre o que promete

No mercado de smartphones, os aparelhos “topo de linha” são os reis do pedaço, com suas especificações incríveis e preços incompatíveis com o bolso da maioria. Mas várias marcas têm investido forte em oferecer alternativas com recursos medianos e preço mais acessível. O novo Galaxy J7 Prime se enquadra nessa “faixa do meio” e disputa a atenção dos consumidores com o Moto G4, da Lenovo, e o Zenfone 3, da Asus. Todos eles custam por volta de R$ 1,5 mil.

O Samsung Galaxy J7 Prime é um aparelho que cumpre o que promete: tem um bom preço, um desempenho igualmente bom, bastante espaço para armazenar dados e ainda permite usar dois chips de operadoras. De quebra, ainda tem design bonito e elegante. A câmera e a bateria deixam um pouco a desejar, mas nada muito inferior ao que os brasileiros encontram na concorrência. Confira, a seguir, a análise completa do smartphone:

Design. O Galaxy J7 Prime segue o padrão Samsung, com botões físicos na parte inferior da generosa tela de 5,5 polegadas com resolução Full HD. O aparelho que recebemos para testes tem acabamento branco na frente e dourado na traseira, que é feita em alumínio. Não é possível abrir a tampa traseira para ter acesso à bateria, como em dispositivos mais avançados. Por conta disso, o acesso ao chip SIM da operadora e ao cartão de memória se dão por gavetas na lateral.

Um recurso muito útil é o leitor de impressões digitais integrado ao botão principal do Galaxy J7 Prime. A maioria dos smartphones intermediários conta com o leitor de digitais, o que facilita muito na hora de desbloquear o telefone de forma rápida. Vale notar que o smartphone é compatível com redes 4G/LTE, com acesso mais veloz a dados, e tem duas entradas para chips SIM.

Desempenho. O J7 Prime vem processador de 1,6 GHz e 3 GB de memória RAM, o que permite rodar vários apps simultâneos sem travar o aparelho.Ele tem armazenamento interno é de 32 GB, expansível com cartões de memória do tipo microSD de até 256 GB.

Na prática, nada de travamentos durante o uso cotidiano com aplicativos de mensagens, e-mail e redes sociais, e existe um controle (via app Smart Manager) que ajuda a “limpar" a memória do aparelho, otimizando o sistema como um todo. Mas não espere rodar jogos como em um Galaxy S7, por exemplo, que tem um hardware mais avançado.

Software. Movido pelo sistema operacional Android 6.0.1, a penúltima lançada pelo Google, o Galaxy J7 Prime vem com a interface padrão da Samsung e três pacotes de aplicativos pré-instalados -- um da própria Samsung (com navegador, S Health e outros), outro com serviços do Google (Gmail e YouTube, por exemplo) e um terceiro, da Microsoft (pacote Office, Skype, OneDrive).

Um item muito interessante -- e que sempre passa despercebido por ser algo voltado mais ao mundo dos negócios -- é o Samsung Knox. Apesar da cara corporativa, o Knox cria uma área protegida por senha (ou código, padrão de desenho ou impressão digital) que fica inacessível a curiosos que podem vir a mexer no telefone.

Dá para instalar qualquer aplicativo nessa área segura, incluindo serviços de bancos e cartão de crédito e até mesmo uma segunda conta de WhatsApp, já que o Knox funciona em uma área separada no telefone.

Câmera. A câmera traseira do Galaxy J7 Prime entra na categoria “razoável”. Com resolução de 13 megapixels e uma lente bem luminosa (f/1.9, que seria indicada para tirar boas fotos em condições ruins de luz), o resultado é mediano.

As imagens tiradas em boas condições de luz ficam muito boas e nítidas, mas o foco é um pouco lento. Além disso, em ambientes mais escuros o resultado não é dos melhores.

Já a câmera frontal, para tirar selfies, tem resolução de 8 megapixels e vem com recursos no mínimo curiosos, que suavizam a pele, afinam o rosto e até deixam os olhos maiores.

Bateria. Com uma capacidade ampla de bateria (3.300 mAH; poucos anos atrás, menos de 2.000 mAH eram a maioria), o Galaxy J7 Prime tem bateria que, em geral, dura o dia inteiro, mas é recomendável que você tenha uma tomada por perto.

Em nossos testes de uso cotidiano -- com acesso ininterrupto a e-mail, redes sociais, WhatsApp, navegador e ocasionais ligações --, o Galaxy J7 Prime chegou ao fim do dia com algo entre 17% e 20% de carga, ligando o modo de economia de energia. Por isso, é recomendável andar com uma bateria externa na bolsa ou mochila em caso de emergência.